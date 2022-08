“¡YO LO PUEDO DEJAR CUANDO QUIERA!” exclama abuela temblorosa sobre Pasapalabra en Televisión Española

La señora Amelia Villamizar, de 75 años, quién se considera fanática de los programas españoles La Ruleta de La Suerte, Pasapalabra y Saber y Ganar, hoy mostró claros signos de adicción cuando sus hijos intentaron invitarla a salir durante la emisión de Pasapalabra en la noche. Cuando la señora se vió entre la espada y el ceibó, no le quedó otra excusa más que exclamar frente a toda su familia: “¡No quiero salir! Yo lo único que quiero es ver Pasapalabra y no es que sea adicta ¡yo lo puedo dejar cuando quiera!” mientras temblaba y agarraba fuertemente el control del televisor.

Luego del programa Amelia accedió a una entrevista a cambio de un suculento tazón de yogurt de ciruela, esto fue lo que nos comentó.

CHB: ¿Desde cuándo ve Pasapalabras?

AV: Ufff, desde hace años, a ver ¿cuándo fue que se fundó Televisión Española? Bueno, más o menos por esa época. Todavía tenía todos mis dientes por esos años.

CHB: ¿Cuál es su parte favorita del programa?

AV: Cuando el muchachito este, Eduardo, ganó ese montón de pesetas en el 2006. Fue hermoso, se parece a mi esposo cuando era joven, de hecho me da un poco de tu sabes cosas calenturientas.

CHB: ¿Estaría dispuesta a dejar de ver el programa por su bien?

AV: Pero si a mi no me hace mal esto, dejé de hablar con mi familia, a comer pura avena y a no salir de mi casa por decisión propia, no porque tenga todos los episodios grabados en el betamax y los vea varias veces al día.

CHB: ¿No extraña el mundo exterior?

AV: El mundo fuera de esta maravillosa caja de luces de colores no es más que un sinfín de decepciones que no llevan a nada que me cause tanta felicidad como lo hace Iván de Pineda, el presentador.

CHB: Nuestro entrevistador le muestra un círculo de letras hecho con cartulina

¿Qué siente al ver esto?

Amelia empieza a salivar

AV: Nada, yo qué sé qué es eso, bueno, ya , suficientes preguntas, fuera de mi casa que ya va a empezar mi programa. Y deja esa cosa de letras, que se ve bonita en la cocina.