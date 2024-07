"Si perdemos en las elecciones me voy del país, basta de pasar roncha", asegura joven de 61 años con bigote que lidera al chavismo

A día de hoy, miles de venezolanos se encuentran esperando los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio para finalmente decidir si van a emigrar o encomendarse a Dios. Esta es la encrucijada en la que se encuentra un anónimo joven con bigote de 61 años, líder del chavismo, quien está considerando irse del país en caso de perder las elecciones porque ya está cansado de pasar roncha en su tierra natal.

“Aquí hace falta un cambio porque es que la situación no se aguanta, ¿tu sabes cuánto cuesta un pote de arequipe hoy en día en un bodegón? ¿ah? Ni en Orlando cuesta tan caro, de paso tienes que esperar 7 horas a que te verifiquen el Zelle ¿verdac?”, explicó el joven, quien consume entre 10 y 15 kilos de arequipe diarios para reponer las calorías que quema bailando merengue en televisión nacional. “Yo ya estoy que me compro mi pasaje y me voy para República Dominicana por allá con esas playas hermosas, obviamente no son tan espectaculares como La Guaira que les da tres patadas, pero capaz hasta me consigo a Daniel Sarcos tomando el sol. En cambio aquí tengo que esconderme para escapar de La Melodía Perfecta pidiéndome plata para terminar de hacerse las carillas”, aseguró desde el anonimato el bigotudo venezolano.