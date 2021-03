Inversores no pueden creer lo barato que les salió empresa que les expropiarán en un par de años

Un grupo de inversionistas quedó completamente sorprendido al ver el bajo precio que pagaron por una pequeña empresa independiente que adquirieron hoy en Caracas, ignorando que en unos años esa compañía repotenciada será expropiada por el Gobierno.

José Rodrigo Aristigueta-Sosa, director del grupo Inversiones Serias Tricolor, nos dio más detalles sobre su más reciente compra: “Te digo algo Chigüi: ¡yo tenía años sin venir a Venezuela! Pero cuando te digo años es que ahorita tengo 36 y la última vez que vine el nombre Chávez ni sonaba, imagínate. Pero sentía una gran atracción, algo me decía que era hora de invertir en el futuro de ese país que me vio dar mis primeros pasos. Quedé sorprendido cuando llegué, ¡qué mundo tan lleno de oportunidades! Pones un local de pokes, de bowls o de traje de baños en Altamira y estás hecho. Pero mi equipo y yo no queríamos hacer compras tan banales. Decidimos comprar Empresas Panda, una pequeña compañía que hace algún tipo de comida, la verdad no recuerdo ahora qué exactamente, pero eso es lo de menos. ¡Es un galponzote que compramos por dos lochas, la oportunidad de nuestras vidas! Realmente me siento bastante seguro con esta compra, parece que este gobierno ya no está tan intenso con eso del socialismo. Mi analista de riesgo me dijo que había casi cero probabilidad de que me la expropien, que ya el gobierno se dejó de eso”, comentó José Rodrigo, quien ignora además que tendrá que despedir a su analista de riesgo en 4 años.