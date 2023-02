Chamo molesto con Netflix dejaría de pagar la suscripción si la cuenta fuera suya

El gigante del streaming, Netflix, anunció este mes la eliminación de la funcionalidad del multipantalla por suscripción a su plataforma. Esta medida ha enfurecido a muchos de sus usuarios, como es el caso de Henry Araujo, quién aseguró que seguramente dejará de pagar su cuenta de Netflix, si tan solo la cuenta fuera suya.

«Netflix se lacreó vale, cómo que ahora tengo que estar en la casa de mi ex para poderme ver todas las temporadas de Alice In Borderland. La verdad es que hay que boicotear a esa plataforma que está sacando a uno como un perro, Daniela sabe que yo estoy usando su cuenta, si no le ha cambiado la clave es por algo. Lo que hay que dejar es de pagar todas esas cuentas, yo dejaría de pagar eso, lo que pasa es que lo paga ella pues, pero yo seguramente dejaría de pagar esa cuenta si tuviera una. O sea, que ahora para ver televisión hay que pagar mensualmente trece dólares, como si eso no fuera mi quincena» aseguraba Araujo mientras pagaba una suscripción a ‘Netflix Lechería’ por un dólar al cambio.