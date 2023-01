Chamo que apostó a que Tiburones llegaba a la final se compró casa, carro y mercado para una semana

Cesar Castillo, un no tan orgulloso guairista, “la pegó del techo” al ganar una impensable apuesta este fin de semana. Bajo los efectos de al menos 6 tipos de estupefacientes, incluído cocuy artesanal y sangrías con nombre de prepago, Castillo, apostó a que el equipo de Los Tiburones de La Guaira llegaría a la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, una hazaña que se cumplió y que lo recompensó con suficiente dinero para comprarse una casa, un carro y un mercado con artículos suficientes para durar por una semana.

Mientras entregaba un pedido desde los Palos Grandes hasta La Guaira, nuestro pasante subpagado aprovechó de entrevistar a Castillo para escuchar más detalles de esta fortuita historia: “Chamo, yo no sé qué coño estaba pasando por mi mente cuando hice esa apuesta, pero gracias a Dios que la hice. En retrospectiva, puedo decir que beber licor de residuo de ron, cocuy casero, cerveza artesanal, vodka ‘el ucraniano’ y oler cualquier polvo colorido que me pusieran cerca de la nariz esa noche ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida entera, incluso mejor que no invertir en cripto. ¿Viste mamá? Que me decías que ‘la rumbita’ no me iba a llevar para ningún lado en la vida. Aquí estoy, con mi mercado de una semana que compré en un supermercado de Chacao, porque eso es lo que hace la gente con rial, que vivan los guairistas”, concluyó Castillo, mientras le apostaba el resto de su fortuna a que el Deportivo Lara ganaría la Liga FUTVE.