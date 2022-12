Abuela sigue usando adornos en el arbolito de cuando Juan Vicente Gómez

Historiadores del Instituto de Arqueología y Venta de Licores de Carora, recientemente descubrieron algunas de las antigüedades más fascinantes de toda Venezuela. Se trata de unas bambalinas de asbesto de 1894, las cuales fueron ubicados en el pueblo de Quíbor y pertenecen a la colección de adornos de arbolito de la señora Carmen Josefa Linares que asegura que las decoraciones navideñas han sido heredadas en su familia de generación.

Conversamos con la señora Carmen, quien se dedica a vender hamacas, artesanías y penes de cerámica, para que nos contara un poco más de este asombroso hallazgo: “Va’ sie cara’, ¿qué iba a saber yo que esa bambalina ruñía era tan vieja así? Yo pensé que la había comprado la mamá mía por allá en el mercadito de Alta Gracia, na’ guará. Igual no me sorprende, porque acá siempre hemos pasado los adornos de generación en generación. Por ejemplo, mire este pa’ que vea, pero no le diga nada al historiador pichirre ese que no me compró un carajo, esta es una de las pistolas de Bolívar, casi todos los años la ponemos ahí en la punta del arbolito. Y mire acá esto sí es un tesoro de verdad, un disco de Chyno y Nacho autografiado por el mismísimo Nacho, una noche que me quiso hacer su mujer, na’ guará,” finalizó la señora Linares mientras el historiador le robaba una botella de ron del gabinete.