Chamo que pide delivery todos los días le da una copia de las llaves al repartidor

El joven Daniel Monsalve se dejó de rodeos y aceptó que es un adicto a los servicios de delivery de Pedidos Ya. Para hacerse la vida más sencilla, Monsalve decidió darle una copia de sus llaves al repartidor, para que cada vez que le lleve un pedido, se sienta como en casa.

“No solamente me traen la comida super rápido, Pedidos Ya también llenó ese vacío que dejó mi mejor amigo cuando emigró, este pana que me trae el delivery ya es como mi hermano. ¡Javi! Lo veo a diario. Le conozco todos los cuentos”, comentó Monsalve, que mientras le enseñaba al repartidor la maña que tiene la puerta principal para abrir, agregó: “Sí, soy un adicto, lo reconozco. A veces me meto a la aplicación solo para ver, puedo estar en una cita comiendo, en el cine, o en el baño, pero siempre la reviso porque se siente como revisar la nevera cada 3 minutos cuando estás solo en tu casa. ¿Que si tengo un problema? Puede ser, puede ser. ¿Que voy a dejar de pedir delivery? ¡Eso jamás!”, finalizó Monsalve mientras le preguntaba al repartidor si quería pasar las navidades con él.