Venezolano que llegó por avión a pedir asilo en Estados Unidos está rotundamente en contra de venezolanos que llegan por tierra a pedir asilo

La migración venezolana hacia Estados Unidos aumentó un 500% en el último año; el camino para emigrar pasó de ser en un avión sin escalas, a cruzar el Río Bravo hasta llegar a la ruta más peligrosa, la Selva del Darién, camino que ha expuesto a muchos venezolanos a la muerte. A pesar de lo difícil que ha sido este proceso, la endofobia ha sido protagonista, ya que existen muchos venezolanos que lograron llegar en avión a pedir asilo y están en contra de otros venezolanos que llegaron por tierra a pedir asilo.

“No es lo mismo, porque yo vine en avión, eso me da un poco más de legalidad y civilización que venirse por tierra, ¡huy no! qué pena”, comentó Alvaro Gutierrez, señor de 40 años que pidió asilo en Estados Unidos y aún no se lo aprueban. “Bueno, yo puedo entender que Venezuela está en un mal momento, pero si realmente la están pasando mal ¿por qué hay conciertos? Yo no creo que esté tan mal como dicen, la gente que se está viniendo por tierra es sin vergüenza y ya, en vez de esperar un poquito más a que todo se solucione y ahorrar dinero para que se vengan por lo menos en avión… qué irresponsables”, finalizó Gutierrez desde su cómodo apartamento en el Doral que está pagando a crédito.