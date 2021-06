Joven hace impresionante truco de magia en reunión y desaparece todas sus oportunidades de coger

Un magnífico truco con consecuencias verdaderamente mágicas. Así describió Ángel Márquez al impresionante acto de magia que hizo en esta velada, cuando —gracias a ilusiones ópticas geniales— se desvanecieron ante los ojos de todos los presentes sus oportunidades de hacer el amor.

Mientras lanzaba una paloma en la cara de nuestro pasante, conversamos con Márquez, también conocido como “El Mago de la Noche”, para conocer más sobre lo que no duda en calificar como “el truco más arrecho que ha hecho en su vida”: “Mira, chamín, tú sabes que un buen prestidigitador nunca revela sus secretos, así que no te puedo decir mucho. Estoy atado de manos por el Código de Houdini. Pero a mi me encanta la magia, yo he estado sacando conejos de orificios extraños desde muy temprana edad y nunca me he avergonzado de eso. Así que cada vez que voy a una reunión con un grupo de gente, no puedo quedarme con las ganas de hacer un truco. Como la gente que saca la guitarra a las dos de la mañana, ¡qué panas son! ¡Yo hago lo mismo! Pero aunque mi magia fue un éxito rotundo, los resultados siempre son dolorosos. Le dije a unas chamas que escogieran una carta y con mi truco, iba a salir la carta en sus pantaletas. Se impresionaron, sin duda. Pero con la carta apareciendo ahí, desaparecieron mis oportunidades de ligar. ¡Bueh, será pa’ la próxima!”, dijo Márquez, mientras nuestro pasante subpagado le preguntaba si no podía sacarle una carta de pasantía de su sombrero.