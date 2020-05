Joven convencido de que si abre la nevera 15 veces más va a aparecer una marquesa de chocolate

Juan Sánchez (28) confesó hoy estar completamente convencido de que si abre su nevera unas cuantas veces más, se manifestará una ración de marquesa de chocolate. Científicos de la Universidad Yale interrumpieron sus investigaciones sobre el coronavirus para confirmar que “esto es totalmente imposible”.

Juan, vestido con unas bermudas que parecen haber ido a la segunda guerra mundial comentó: “Hoy fue viernes de ansiedad profunda. Tú sabes, como todos los viernes desde hace varias semanas. Ya no importa la cantidad de tazas de café, cigarros ni pajas. Nada funciona; mi única esperanza hoy era un postre, pero imposible porque no voy a usar gasolina para eso. Sería el postre más caro de la historia. Por eso puse todas mis esperanzas en que si sigo abriendo la nevera una y otra vez, en algún momento pasará el milagro y aparecerá una marquesa de chocolate. Eso tiene sentido según la física cuántica, yo lo vi en Youtube. No voy a perder la fe ni me molestaré en buscar una receta o llamar un local para que me la manden. Porque yo sé que aparecerá. Lo he vivido antes, una sola vez cuando era niño. Capaz la hizo mi mamá, pero eso no tiene sentido. No era mi cumpleaños sino el de ella. En fin, nunca he perdido la ilusión de que eso pueda volver a pasar. Ahora discúlpame que voy a la cocina”, nos dijo Sánchez a quien luego escuchamos romper en llanto en al cocina. Te entendemos, Juan. Te entendemos.