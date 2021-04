¿Nueva tendencia del sadomasoquismo? Esta chama se sacó las cejas sin tener razón para salir

En un extraño y perverso acontecimiento ocurrido la tarde de hoy, Olga Delgado decidió sacarse las cejas con pinza sabiendo, sin lugar a dudas, que no tendría razón alguna para salir de su casa. Expertos aseguran que esta peculiar acción solo puede ser asociada con nuevas tendencias del sadomasoquismo que aún están por conocerse.

Andrea Sardiñas, la mejor amiga de Olga, expresó gran preocupación por su bienestar mental: “Chamo, no sé en qué se está metiendo ella. O qué se está metiendo. Es que, o sea, ¡qué loca! ¿Cómo se le ocurre? Sacarse las cejas así como así. No es un comportamiento normal. Ella no sale ni a sacar la basura, ¿adónde va a salir? ¿Por qué se está sometiendo a esa tortura? ¿Por qué se hace tanto daño a ella misma? ¿Quién la dañó de esa manera? ¡Es que no le veo qué gana ella haciendo eso! O sea, sí, se va a sentir bellísima con sus cejas todas delineadas y perfectas y tal, pero ¿y después? ¿solo para verse todo el día en el espejo? No entiendo para nada. ¿Qué hará después? ¿Depilarse las piernas? ¿El bikini? ¿El bigote? ¡Se me salen las lágrimas de solo pensarlo! ¡No hay adónde ir que amerite eso!”, exclamó Sardiñas, quien aseguró que su peor pesadilla es un sueño recurrente con una peluquería.

Por su parte, Olga nos ofreció un breve comentario para explicar sus actos sadomasoquistas: “Yo sé que nunca tendré las cejas de Cara Delevingne o de Lucy Hale. Por eso me toca sacármelas con pinza, me veo full rara tratando que me crezcan o peor… sentir los pelitos creciendo. Uy, no, no puedo con ese sentimiento, me da como grima. Yo sé que no tengo adónde salir, pero es que no aguanto verme las cejas así. Además me excita” afirmó Olga mientras se retocaba su ceja con un Sharpie.