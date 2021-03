Sifrinas reniegan de integrante que tenía factura de Total Calzado

Ayer fue un día para el olvido para Andrea Moretti. Una inoportuna factura de Total Calzado, que se cayera casualmente de su cartera Gucci delante de sus mejores amigas, fue la causante de su expulsión inmediata y sin apelación de su grupo íntimo, luego de que “Sofi” Díaz-Rossi, la líder de su grupo de sifrinas, considerara que comprar en ese local no es digno para una buena niñita bien.

Intentamos conversar con Andrea, quien —entre lágrimas— nos contó sobre el desafortunado incidente: “O sea, cómo te explico, la factura sí es mía, okey, o sea, no lo voy a negar, pero es que o sea tú me dirás, de pana que Sofi está siendo burda de injusta, yo he podido decir que eso era de un regalo para la muchacha o sea pero no porque tampoco quiero mentirles, you know? Yo las consideraba mis amigas, o sea, sí compré ahí unos zapatos, lo reconozco, o sea, y ya que estaba en esas compre una cartera y dos cositas más, metían la coba de pana, o sea pero ahora Sofi hizo que todas me quitaran el habla y no solo eso, me sacaron del grupo de whatsapp y además me sacaron también del grupo paralelo que teníamos para hablar mal de Fefi Aguerrevere y también me sacaron del grupo paralelo de ese que son las mismas niñitas menos Mafer Lovera o sea ¿y ahora cómo hago? Me tendré que ir del país, qué triste” aseguró Andrea mientras procedía a seguir llorando y comiéndose signos de puntuación.

Para poder ofrecer todas las caras de una noticia, enviamos a nuestro pasante subpagado a la calle más lejana de toda Caracas, la última de La Lagunita, para conversar con Sofi, quien nos recibió con una copa de vino a pesar de que eran las 10 de la mañana: “Helloooo! En verdad gracias por entrevistarme. Es que, o sea, de pana me tengo que desahogar. Ajá, escucha el chisme de mí directamente. Esta chama Andrea la conocimos en la universidad y en verdad todo súper chévere, la chama mega buena nota, tiene el pelo mega lindo y además vive en Prados del Este, todo súper alineado con mis valores, pues. Y nada, como que resulta que nos reunimos todas para unos vinitos en casa de Titi ayer y Andre —bueno… Andrea, ya no le decimos por su nombre de cariño, ¡todavía tengo que acostumbrarme!— se va al baño y en una de esas como que agarra su cartera —un clutch super cute— pero se le cae una factura. Yo como soy súper chévere, la ayudo a recoger. Pero marico, o sea, me quedé en mega shock cuando vi que era una factura de Total Calzado. O sea, what the fuck? ¿Más o menos qué le pasa a esa chama que está comprando allá? Porque ella no está pelando bola ni nada, o sea de verdad no tiene necesidad de ir a estar comprando en el dark side. Obviamente la confronté, marico, y me dijo que ella quería algo bueno, bonito y barato. O sea, como que si Zara no existiera, pues. Y mira, en verdad eso de estar comprando en Total Calzado no me la iba a calar. Me sentí súper ofendida, atacada y traicionada horrible, pues. No me quedó de otra que botarla del grupo para siempre. La chama tiene cero excusas y yo cero tolerancia”, concluyó la joven dictadora, quien se disculpó por tener una uña desconchada.