Domingüire No. 359: Heated Rivalry

Este domingo Domingüire llega más fuerte que la tensión que hay entre Ilya y Shane en la serie del momento, Heated Rivalry, una producción ideal para ver con tus padres, abuelos o sacerdotes de la familia.

Pero esta no es la única sorpresa que Domingüire te trae esta semana. Además te mostramos una dieta keto adaptada a nuestra región, una entrevista exclusiva a tu novio sobre todas las mentiras que te dice y una guía turística con los mejores sitios del país para recibir golden showers; todo en una revista impresa en un papel de lujo, ideal para leerla en el baño o para enrollarla y pegarle a tu therian y enseñarle a no hacer pupú en la sala.

¡Corre ya a la biblioteca de tu abuela para leer la edición de Domingüire más gay del momento!