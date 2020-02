Fantasma visto en La Guaira solo era chama con mucho protector solar

Estos carnavales, muchos temporadistas en las playas de La Guaira se encontraron con un personaje que catalogaron como espeluznante, extremadamente brillante y que pegaba extraños alaridos. Testigos de la zona alegaron haber visto un fantasma que se bañaba en el mar e incluso tomó Polarcitas sin parar. Sin embargo, investigaciones concluyeron que no se trataba de un espanto sino de una joven pálida con protector solar de SPF 9000 en todo el cuerpo.

«Estoy harta de que me digan: ‘ay, qué pálida estás, deberías ir a la playa’, ‘tienes que agarrar colorcito, pareces la tía política de Gasparín» – Andrea Díaz

Nuestro pasante subpagado, quien ya estaba en locación porque se escapó de sus labores de oficina y le descontaremos los días, tomó declaraciones de algunos turistas. “Mire, yo he visto muchas cosas. Soy experta paranormal porque hay mucha actividad por donde yo vivo. Una vez hasta escuché gemidos en mi cuarto cuando mi esposo estaba ahí solo. Pero esa es otra historia. Te cuento, lo que vi en la playa me pareció muy extraño. Estaba caminando por la costa cuando vi en una de las sombrillas a una persona así toda alta en la arena que brillaba ¡estaba segura de que aquello era un ánima! Llamé a los CazaF antasmas de Todasana que realmente solo son un grupo de santeros y me ayudaron a descubrir si estaba viendo bien o si la sangría ya me había pegado. Por suerte, solo era una pobre chama muy blanca que se le fue la mano con el protector y los sonidos eran sus quejas porque la arena se le pegaba a todo el cuerpo. Pobre alma en vida” exclamó Mariana Gómez, una turista a la que evidentemente también le había pegado la sangría.

La presunta fantasma resultó ser Andrea Díaz, una joven de 22 años que solo quería pasar un rato tranquila. “Estoy harta de que me digan ‘ay, qué pálida estás, deberías ir a la playa’, ‘tienes que agarrar colorcito, pareces la tía política de Gasparín’. ¿Esa gente cree que yo no lo he intentado? Ya debería tener cáncer de piel de lo mucho que me la he pasabo agarrando sol y ¿sabes qué? ¡Nunca lo logré! Solo me quemaba y a los 2 días me estaba pelando. Así que dije ¡SUFICIENTE! Ahora sin ningún tipo de vergüenza me pongo cantidades ilegales de protector en la piel que me dejan en bancarrota, pero no me importa. Que se asusten los niños”, dijo Andrea antes de pensar que podría aprovechar su look para espantar a su ex en la noche.