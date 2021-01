«A mí me criaron a correazos y salí bien» dice papá alcohólico

Durante un almuerzo familiar realizado esta tarde en casa de la familia Mijares, el señor Joaquín exclamó que él fue criado por su padres a punta de correazos y que eso no afectó “para nada” su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, otros miembros de la familia parecen sospechar de esta declaración, dado que Joaquín es un gran alcohólico que tiene miedo de expresar sus sentimientos reales por miedo al rechazo.

Johan, hijo del señor Joaquín, nos contó más de los comentarios de su padre: “Mira, la verdad es que nadie sabe porqué empezó a hablar de eso. Yo le estaba pidiendo a mi mamá que me pasara la mayonesa para echársela a la pasta y de repente mi papá comenzó a gritar que a él le daban correazos, ‘a cada rato’, dijo. No sé si fue la mayonesa la que desencadenó eso o era el hecho que ya llevaba 5 botellas de Ventarrón encima. La verdad es que no creo que él haya “salido bien” nada. Ya yo lo sospechaba desde que me pidió que le comprara unas polarcitas cuando yo tenía 12 años, pero que pilas si le traía Polar Ice, porque si lo hacía ‘me iba a reventar’. ¡Ese día tuve más miedo que nunca de equivocarme! Nunca me ha dicho cosas de papá, como que no meta niñas a mi cuarto o que si no aviso cuando salga llama a la policía, creo que eso nunca le ha pasado por la mente, pero sería chévere que alguna vez expresara sus emociones de alguna manera. No es que le estoy pidiendo cosas extremas, como que me diga que me quiere o que está orgulloso de mí”, concluyó Johan, quien no se pone correas por miedo postraumático.

A efectos de dar la cobertura periodística más objetiva y ética, intentamos conocer la versión del señor Joaquín, y esto fue lo mejor que pudimos transcribir de su entrevista: “es que… que… tú sabes que… ¡maldita mayonesaaadhsjahak! Generaciónciónción akjdhagag cristal agaggh no aguantangan ni un rrrrrrrrrrrrrroncito vale. ¿quién dijo rrrrron? yo quiero rrrrrrrrrrron. Mmmm chacho gafogagafo… Correazazos no hacen nada malogg. Salí bien… bien… bien… de pingafaafa. ¿Dijiste algo de rrrrrron?”.