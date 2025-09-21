Domingüire No. 338 - Especial: la Arepa

La Domingüire se viste de gala esta semana —como siempre lo hacemos, ¿o es que acaso nos han visto por ahí con una franela llena de huecos?— para honrar con una edición especial a la Arepa, esa heroína que en vez de una capa tiene dos y que está hecha a imagen y semejanza del venezolano, porque un día la puedes ver con queso de mano en Puerto Ordaz y al siguiente rellena de arequipe en Medellín, de bife de chorizo en Buenos Aires o de calamares en Madrid. Puede que la arepa nunca haya ganado un mundial, pero sí se ganó su puesto en la sexta revista dominical más importante del país.