En un extenso y detallado reporte de una página sobre la situación del país, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela llegó a la sorprendente conclusión de que “está jodía la vaina”. Así mismo detallaron también que la situación de los derechos humanos en el país sólo puede describirse como “full chimba” y “tremenda pálida”.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, explicó más en detalle este informe que no cambiará nada: “Nuestra conclusión es que, hasta la fecha, la situación en Venezuela está más jodida que nunca. Vuelta mierda incluso, según algunos de nuestros hallazgos. Pudimos verificar con nuestros propios ojos luego de estar tres horas en la ciudad de Caracas que el único derecho humano que se respeta en el país es el del billete, ahí si no te pasa nada nunca, de lo contrario suerte. Por eso hacemos un llamado a las autoridades celestiales de la Virgen de la Chinita y José Gregorio Hernandez a tomar cartas en el asunto y proteger al pueblo venezolano de estos abusos, porque obviamente nosotros no haremos nada”, concluyó Valiñas, mientras compraba pasaje para revisar la situación de los derechos humanos en Margarita.