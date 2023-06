FVF confirma que la Vinotinto tendrá que turnarse la única franela que Adidas va a enviar

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó los rumores sobre el nuevo contrato de los uniformes de la selección en colaboración con la empresa alemana Adidas. La máxima institución del fútbol venezolano adelantó que los jugadores vinotinto tendrán que turnarse durante los noventa minutos de juego, la única franela que Adidas va a enviar para las próximas eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

“Es una situación lamentable, pero no tenemos otra opción. Adidas nos dijo que solo nos puede mandar una franela, un short y un par de medias. Así que le pedimos a los muchachos que se organicen y se la vayan pasando entre ellos, según el orden de juego. Eso sí, tienen que lavarla bien después de cada partido, porque no queremos que se nos enfermen por los hongos, sudor o el anís derramado que beben antes de cada partido”, explicó el presidente de la FVF, Jorge Giménez.

Giménez aseguró que la medida no afectará el rendimiento de la Vinotinto, sino que al contrario, la motivará a dar lo mejor de sí en cada encuentro. “Esto es una prueba más de la resistencia y el patriotismo de nuestros guerreros. Ellos saben que tienen que defender con honor y orgullo esa única camiseta, porque representa a todo un país que los apoya y los admira. Además, así se evitan las peleas por el número, porque todos van a usar el mismo. Y si alguno se lesiona o se expulsa, pues le pasa la franela al que entra y listo. No hay excusas para no clasificar al Mundial”, afirmó.