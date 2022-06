Venezolano no sabe elegir entre frío en Santiago, calor en Madrid o secuestros en Caracas

Rodrigo Pinto, un venezolano que emigró en el 2015, se pronunció contra el intenso frío que está viviendo en Santiago de Chile, donde ya ha sufrido más de un calambre al sentarse en pocetas a -3° centígrados. Esta terrible situación ha hecho que el joven se debata entre quedarse, emigrar nuevamente a sufrir el intenso calor de Madrid o regresar a su natal Caracas, donde estará a una temperatura ideal maniatado y secuestrado en un rancho.

Rodrigo ya no sabe qué hacer, por un lado tiene un trabajo estable en Santiago, pero por el otro le gusta usar shorts y pedir jamón serrano en España a precios por los que en Caracas solo podría comprar mortadela. Sin embargo, la posibilidad de vestir como le dé la gana opaca la inmensa posibilidad de que si regresa a Caracas lo secuestren y le pidan 50k dólares que no tiene. “Verga, papi, de pana que no sé qué hacer, po. Este culiao frío me tiene ladillado, me podría lanzar unas 3 semanitas en Europa o volver con mi familia, pero creo que voy a esperar a que baje un poco la temporada de secuestros para ver si en lugar de los 3 habituales me pueden secuestrar una sola vez y salgo de ese peo” sentenció el joven mientras elegía su outfit de 3 suéters y 2 pantalones.