Algoritmo de TikTok decide que como estás con tu novia lo mejor es mostrarte mujeres semidesnudas

LOS PALOS GRANDES, CARACAS – La noche del jueves, una joven pareja estuvo al borde de su tercera ruptura por culpa de la selección de videos del algoritmo de la red social TikTok, que decidió que el mejor momento para mostrarle a mujeres semidesnudas bailando al joven Andrés Martínez, era en el momento exacto en el que usaba la plataforma junto a su novia.

Martínez, declaró estar avergonzado por lo sucedido y espera que TikTok no lo deje en la calle de nuevo con los videos de @chikyticabella69Cabimas: “Normalmente mi TikTok no es así, casi siempre me salen memes, goles de Messi o señores asiáticos cocinando en medio del bosque, lo normal pues, lo que a todo el mundo le sale como las restauraciones de un cuchillo oxidado. Muy de vez en cuando me aparece un culo, pero apenas lo veo unas dos horitas y ya, entonces no entiendo por qué el algoritmo me muestra más, en especial cuando estoy con Jessica. Ella es súper celosa y lo entiendo, pero de verdad que yo lo único que hago con esas chamas es imaginarlas en traje de baño durante mis tareas diarias”, finalizó Andrés antes de irse al baño con el celular, toallitas húmedas y un Choconut.