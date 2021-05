Bomberos rescatan a joven que cayó en conversación sobre Friends

Este jueves a las 2:25 de la mañana el cuerpo de Bomberos de Miranda acudió al rescate de Alejandro Figueira, un joven que quedó atrapado en una conversación sobre Friends entre cuatro amigas que se consideran “demasiado Rachel”.

Figueira, programador soltero desde hace 3 años, nos contó los hechos que lo llevaron a terminar en la necesidad de ser rescatado por los Bomberos: “Yo estaba en una reunión donde estaba una gente cantando un karaoke de Disney, Rebelde y Ana Gabriel, y bueno, me acerque al grupito donde estaba una chama con clinejas y pantalón de cuadros porque… este… porque le tenía ganas, pues. Sí, ya lo dije. ¡Perdón! Pero apenas llegué me preguntó si estaba emocionado por el reencuentro de Friends y obviamente le dije que sí, para no quedar como un guevón. Ese fue mi peor error. El primero de una serie de errores, a decir verdad. Enseguida me preguntaron cuáles eran mis episodios favoritos, cuántas veces me disfracé con un pollo en la cabeza, que si también me parecía que Joey ahora es una versión de Sylvester Stallone picado por abejas, que si Ross es un maldito y por eso Rachel debía quedarse con Gunther. ¡¿Hermano, quién coño es Gunther?! ¡Yo solo quería coger! Entonces me puse a inventar e inventar sobre peleas falsas en el set y hasta un episodio prohibido donde Ross lleva a todos a mascar chimó en Florida. Menos mal un pana se dio cuenta de que no tenía salida y llamó a los Bomberos, porque él ni de vaina se sacrificaba para salvarme”, señaló Figueira, quien actualmente le está cayendo a la presidenta del club de fans de Floricienta sin saber lo que le espera.