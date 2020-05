Joven empieza a meditar para iluminarse y alumbrar su casa

Las fallas eléctricas en el país están siendo cada vez más recurrentes en la capital y ante esta situación, el caraqueño Luis Felipe Ramírez (25) empezó a practicar la meditación para iluminarse y brindar algo de luz al hogar de su familia en las noches. El joven espera poder aumentar sus nuevos poderes e incluso lograr hacer luces estroboscópicas para fiestas y quinceaños.

“No lo soportaba más”, dijo Ramírez mientras algunos rayos de luz todavía salían de su cuerpo para la entrevista. “El problema de la electricidad nos tenía a todos en una corredera y a las 5pm teníamos que estar cenando como unos locos porque nadie quiere comer a oscuras. Por eso me cansé y tomé las riendas del asunto. Investigué sobre meditación, el Dalai Lama, Buda y Mia Astral. Así que me empecé a sentar todas las noches a meditar en silencio y practicar lo que vendría siendo llamado el ‘mindfulness’. Poco a poco fui cobrando fuerzas y me sentía pleno, tranquilo. Llegué a un estado de paz y relajación que nunca me pude imaginar y después de varios días me di cuenta que finalmente estaba iluminado. Perfecto, ahora podía caminar por la casa y hacer de lámpara humana. Todos pudimos cenar de nuevo a las 7pm y viéndonos la cara. Me habían dicho que meditar era bueno para la mente, pero esto es mejor de lo que esperaba. Ahora me puedo bañar a la hora que me dé la gana. A veces ayudo a mis papás cuando tienen que buscar algo en la noche o revisar el capó del carro. Lo único es que la maldita de mi hermana no entendió y andaba buscando dónde conectarme el cargador de su teléfono; tampoco así, pues”, concluyó Luis Felipe, quien también dijo que si logra perfeccionar sus técnicas, empezará a cobrarle a los vecinos que quieran su servicio.