Economía obliga a joven a pagar a crédito cita con chama que igual no le va a parar bolas

Un hecho lamentable ocurrió ayer en la ciudad de Caracas cuando el joven Miguel Cedeño pidió prestado dinero para pagar una cita en el restaurante más lujoso de la ciudad, e igual no tuvo química con la joven, dejándolo triste y con 10 cuotas pendientes.

Mientras sacaba un segundo crédito para comprarle flores e intentar recuperar su atención, Cedeño se desahogó contandolo a una señora que resultó ser la corresponsal más chismosa de El Chigüire Bipolar: “Yo si soy pánfilo, vale, 200 Trumps le debo a un tío por andar impresionando a esa chama que ni me quiere y ni siquiera estaba tan bueno ese pabellón de Konnichiwa Kamehameha Nintendo Steak Japanese Bar. Y eso no es lo más humillante, sino que tuve que llamarlo frente a la chama para que me pasara un poquito más porque sino no podía con el taxi. Igual no es como que ella me deba nada, yo invité porque quería, además que eso no es nada porque yo en 4 mesecitos con mi sueldo ya puedo darle la primera cuota a mi tío, es más, lo voy a llamar para pedirle más porque si por algo vale la pena luchar es por amor” concluyó Cedeño antes de sacar un Poco Phone ultra mega raytracing old money 15 a crédito para sorprender a su amor platónico en su cumpleaños.