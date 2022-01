"Fue un embarazo planificado" asegura pareja que solo planificó coger

Este viernes Ariam de Sousa y Alberto Domínguez le dieron a familiares y amigos la hermosa noticia de que están embarazados. A pesar de que ambos aseguran que este es un embarazo planificado, en el fondo todos saben que lo único que de Sousa y Domínguez planificaron fue hacer el amor en ese Corsa 2008 hace unos meses ya.

Aprovechando que lo mandamos a buscar un almuerzo cerca de la casa de la familia Domínguez, enviamos a nuestro pasante subpagado a cubrir esta noticia y a conversar con la futura madre del bebé: “Claro que nuestro bebito o bebita, todavía no sabemos, fue planificado. Esa pequeña bendición es la suma de nuestro amor, ¿cómo no íbamos a planificarlo?” aseguró de Sousa, mientras detrás de ella sus familiares hacían señas de que no le creyéramos ni una palabra. “Nosotros somos 100% conscientes de lo que significa tener un bebé en nuestras vidas: no dormir más nunca. A pesar de que Alberto casi corre cuando le doy la noticia, decidió quedarse al final; capaz fue porque le puse unas esposas, pero no hay que quedarse con lo malo. Estamos en estado y muy felices, ahora vamos a planificar vender el carro y la laptop gamer de Alberto para poder cubrir los gastos de la clínica”, finalizó de Sousa mientras nuestro pasante planificaba donarle el sueldo del mes —$4.67— para ayudarle a cubrir con los gastos.

