Señora de El Cafetal hospitalizada de emergencia por culpa de filtro de Instagram

El día de ayer, la señora María Alejandra López fue hospitalizada de emergencia en la Policlínica Metropolitana de Caracas por un desmayo severo, luego de haber utilizado el filtro de Instagram “¿A qué Animal Te Pareces?” y que le apareciera Nicolás Maduro.

Luego de solicitar permiso a los médicos tratantes, nuestro pasante subpagado logró conversar en la sala de recuperación de la clínica con la señora Mariale, quién contó indignada el relato de su percance físico: “Mi nieto Rafaelito me estaba mostrando eso del Instergam (sic) y me pidió que me pusiera para una foto, porque supuestamente el coroto ese tiene una cosa que dizque te dice a cuál animal una se parece o algo así. Yo toda inocente, creyendo que me iba a salir un gatico, a mí me gustan los gaticos, ¡pero no me vas a creer lo que me apareció! ¡Me salió allá arriba de la cabeza el Innombrable! Hasta ahí supe de mí. Lo vi todo negro, pensé “¡ay María Alejandra, aquí fue, te llegó la hora y no viste el fin del castrocomunismo!”. De repente me desperté y estaba aquí, sedada por supuesto. Gracias a Dios y a la virgencita ya me siento bien, le pedí un espejo a las enfermeras y vi que no estaba el Innombrable ese en mi cabeza. Yo juro por este puño de cruces que jamás me he parecido a ese toripollo, en ningún aspecto. Dios mío, es que se me cae la cara de vergüenza, se me revolvieron los apellidos al ver que me parecía él”, afirmó López mientras pedía que más nunca le mostraran nada en el teléfono, a menos que sean los tuits de Marco Rubio.