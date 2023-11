Debate de pareja sobre qué pedir de almuerzo en PedidosYa evoluciona a debate sobre qué pedir de cena

Una pareja de Caracas, Venezuela se vio envuelta en una discusión acalorada sobre qué pedir de almuerzo en la aplicación PedidosYa, que se extendió unas 6 horas y terminó convirtiéndose en un debate sobre qué pedir de cena. Según testigos, la dupla amorosa estuvo navegando por el catálogo de restaurantes disponibles, llegando al ocaso sin poder ponerse de acuerdo sobre qué tipo de comida les apetecía más.

“Él quería sardinas con cambur, pero yo le dije que no quería pescado y además eso ni siquiera está en la aplicación”, dijo la mujer, que prefirió mantener su nombre en reserva para no exponer los malos gustos de su cónyuge. “Ella quería pizza de quinoa con queso de tofu, pero yo le dije que eso iba en contra de mis valores, de la dignidad humana y de los millones de ciudadanos de la República Italiana, y que además ya la habíamos comido ayer, además podíamos pedir cualquier cosa y el envío salía más barato que en otro lugar y eso llega rapidito pues, es PedidosYa pues, nunca falla”, dijo Jesús Bonilla, el esposo que también nos pidió no revelar su identidad. Tras horas de debate cayó la noche y se dieron cuenta de que ya era hora de la cena, pero eso no mermó su indecisión, y por lo que se comenta en el edificio ya han pasado semanas desde el suceso y la pareja todavía no presiona el botón de pagar el pedido, a pesar de que el hambre y el amplio catálogo de PedidosYa no deja de crecer. “Quizás para julio podamos decidirnos”, dijo el hombre con resignación antes de usar su otro teléfono para ordenar unas hamburguesas a escondidas.