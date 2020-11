Chama no sufre haciendo ayuno intermitente porque se la pasa durmiendo 

Esta tarde la joven Amanda Leandro reveló a su grupo de amigas el secreto de su éxito con el ayuno intermitente: no sufre las horas en las que no puede comer porque inmediatamente se toma una siesta. De acuerdo a sus propios cálculos, ella estima que pasa alrededor de 18 horas diarias durmiendo, lo que le permite sortear los rigores de ese plan de alimentación.

Leandro, quien lleva dos semanas implementando un ayuno intermitente para perder peso porque está aburrida, compartió su descubrimiento por WhatsApp: “Marico, el secreto es supersencillo. ¿Sabes que el ayuno intermitente es como que tienes 16 horas en ayuna y 8 para comer y te las divides como quieres? Bueno, paso 10 de esas 16 horas durmiendo porque me despierto como a las 10 AM. Y como todo lo que pueda, pero obviamente me lleno mucho si como muy rápido, pues. Entonces desayuno chill y cuando siento que me está dando hambre otra vez, me tomo una siesta. Así no paso por la pálida de tener hambre y que me duela la cabeza. Es increíble, de pana te lo recomiendo. O sea, sí, se me va el día comiendo y durmiendo pero honestamente no me molesta para nada. Estoy viviendo mi mejor vida. Me siento como un panda, ¿o un koala? ¡Ay, el que se la pasa durmiendo, pues! Lo pones en Google y ahí te sale”, dijo Amanda, quien se fue rápidamente para jartarse de la mayor cantidad de comida posible, ignorando que esto hace que su ayuno no tenga el más mínimo sentido.