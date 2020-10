Payasa de circo emigra y hace deliveries en monociclo

Raquel Marcano es una payasa de circo venezolana que emigró a Bogotá el año pasado. En una nueva ciudad y sin posibilidades de trabajar, debido a la pandemia, ahora se gana su salario haciendo deliveries de Rappi en su monociclo.

Pudimos hablar rápidamente con Raquel, mientras hacía malabares con 24 roles de sushi en vía a una entrega: “¡Quiubo, ala! A ver, te cuento rapidito que tengo el día lleno. Pues, nada, a ver, yo me vine acá a Colombia hace casi un año, vea. Y pues todo bien bacán al principio, ¿sabes? Conseguí trabajo bastante rápido porque aquí a la gente solo le gusta ser payasa en sus relaciones interpersonales, ¿si me entiende? Entonces nada, todo era una machera, y después vino este virus de la gran puta, ¡uish, qué gonorrea! Me cambió todo. Y pues me las tuve que ver, tenía que imaginarme que hacer porque todos los circos cerraron y ya los niños no tenían fiestas. No me podía quedar de brazos cruzados, yo soy muy berraca para quedarme así toda floja. Entonces hice lo único que podía: lo que tengo es mi monociclo que me ha durado toda la vida. Apliqué a uno de estos servicios de delivery y buah, ¡aquí ando! No me deja de sorprender la cantidad de mecatos que piden aquí”, dijo Marcano, quien se rehusaba a admitir que se le había pegado el acento.