Sorprendente: Venezolano en el exterior se casa por amor verdadero

La comunidad internacional está gratamente sorprendida por el primer caso registrado de un venezolano migrante que se casó con una extranjera por amor y no para obtener una segunda nacionalidad que le garantice derechos humanos.

Andrés Albarrán, felizmente casado con la hungara Anikó Balogh, compartió su compromiso con todos a través de un ahistoria de Instagram que ocultó para sus amigos: “Hoy es el día más feliz de mi vida, no puedo explicar la alegría que me da tener una segunda nacionalidad y por supuesto unirme al amor de mi vida Ivanka… ah no, perdón, ¿Cómo es que te llamas tú?, ah sí, Anikó. Desde que nos conocimos fue amor a primera vista, me cautivaron sus 120 kilos de dulzura y estatus legal, no puedo imaginar mi vida con otra persona que no sea ella, y mucho menos con una venezolana que me diga papi y sepa hacer empanadas de mechada, que asco. De verdad no cambiaría el amor que siento por Anika por nada, la amo de aquí a todos los países a los que ahora puedo entrar sin visa”, concluyó Albarrán antes de darse los besos con una tal Kimberly en una arepera de Budapest.