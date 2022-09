Adam Levine asegura que lo de ponerle el nombre de su amante a su hija era un experimento social

El cantante estadounidense, Adam Levine, ofreció una exclusiva para El Chigüire Bipolar, donde habló sobre su más reciente escándalo y confesó que el video donde lo acusan de adúltero y de intentar nombrar a su hija con el nombre de su amante, es un experimento social, que emula las acciones de su ídolo: Nacho La Criatura.

“Amar a dos le rompe a tres el corazón, no lo digo yo, lo dijo el mismísimo Nacho, quien es mi profesor en esto del amor extramarital”, fue parte de la declaración del cantante. “Yo no le diría montar cacho, yo diría que crucé la línea, pero yo no embaracé a nadie, por lo menos, ni tuve que abandonar a mi familiar para entrar en otra, yo solo me di unos besos y algo más, pero nunca abusé. Además, solo estuve en esa situación un año, ¿qué son 12 meses de cacho si con ella ya llevo 8 años de relación estable? No es para tanto. Al final todo es un experimento social para que la gente del internet siga hablando mal de mí”, finalizó Adam Levine mientras se hacía una vasectomía para no terminar en los mismos pasos de su maestro.