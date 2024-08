Universidad Arturo Michelena expulsa a estudiantes por pensar

Estudiantes de la Universidad Arcángel la Maravilla (UAM), ubicada en Carabobo, se reunieron con un consultor jurídico luego de ser expulsados de la institución por atreverse a pensar, negarse a estudiar la materia Jalabolismo I y no apoyar el evidente fraude electoral del pasado 28 de julio.

Entre los alumnos expulsados se encuentra Alberto Agustín, un valenciano que cursaba la carrera de ingeniería filosófica y truco, “Tenemos las pruebas de que el rector considera un delito de odio no ser chavista, ¿pero cómo vamos a ser chavistas si nosotros sí estudiamos? Según el mensaje que nos llegó no apoyar el autoritarismo es violencia, así como también pensar en no apoyar el autoritarismo y pensar en general, por lo que nos botó a casi todos de la universidad, excepto por el grupo de dirigentes estudiantiles chavistas que tienen como 45 años cada uno. También botaron a algunos profesores por querer dar clase en vez de pasar toda la materia mostrando episodios de Súper Bigote, por lo que sospecho que el rector debe estar aspirando a un bodegoncito, es que desde que usa jeans pegaditos, mocasines y chemise anda cambiado”, señaló Agustín antes de ir a su lobotomía obligatoria para entrar en la UBV.