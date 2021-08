Perro sobrevive 14 días a base de Crocs

Al igual que un soltero puede sobrevivir alimentándose de sopa recalentada por dos semanas, un perro también puede subsistir comiendo zapatos. Este es el caso de Ringo Starr, un perro Beagle de El Vigía, estado Mérida, que antes de ser rescatado por los bomberos estuvo 14 días alimentándose de las Crocs de su dueño, Jairo Pérez.

Enviamos nuestro pasante subpagado en Expresos Occidente hasta El Vigía —tardó 3 días en llegar— para entrevistar al dueño de Ringo y conocer más sobre su peculiar dieta, algunas palabras de Jairo fueron: “Primero que nada quiero decirles que esas Crocs eran originales, porque ese perro es incapaz de sobrevivir con un zapato barato, ¡con lo sifrino que es! Yo no sabía que se las estaba comiendo; si veía que no tocaba su perrarina o que comía muy poquitico, pero me llevé la gran sorpresa cuando lo vi comiéndose esas chancletas. Me dio una madre de arrechera al principio porque ustedes saben que las Crocs son eternas y sirven para todo, por otro lado, mi mamá está feliz porque ya no voy a salir en Crocs para ningún lado. Por Ringo Starr no se preocupen, él está bien, es un Beagle fuerte, hasta le salieron músculos. Hoy fueron las Crocs, mañana serán las nalgas de algún vecino”, finalizó Pérez, mientras lloraba escondido abrazando los restos de sus Crocs.