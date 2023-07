Partida de pádel termina abruptamente porque enchufado se picó y se llevó la cancha

La urbanización caraqueña Villas de Lomas de Colinas de Vista Ávila perdió hoy a uno de sus elementos más importantes: su conjunto de canchas de pádel, debido a que el propietario, enchufado y padelero Julián Muñoz se picó luego de que le ganaran un set y partió su pala en el lomo de su escolta mientras le ordenaba buscar una excavadora para llevarse sus canchas a su otra casa en Turquía.

Tras pedirle a Diosdado que le diera una lección a sus contrincantes de pádel, Julián se desahogó con nuestro pasante subpagado que mendiga cerca de estos lugares porque le dan más: “Papi, estos panas juegan demasiado agresivo como si esto fuera un campeonato pro y eso no cuadra, yo lo que les cobro son $30 el minuto y aún así me hacen puntos, ¡Es demasiado injusto! Pero ya van a ver, me voy a llevar mis canchas, la piscina olímpica, la feria de food-planes y el minigolf para que me valoren más, porque además, cuando yo juego con mis verdaderos amigos, mis escoltas, ellos no se atreven ni siquiera a mirarme a los ojos mientras saco y me la tiran bombita para que les haga mate, ese sí es el verdadero espíritu deportivo que yo espero” sentenció Muñoz antes de robar el último transformador que le quedaba a Maracaibo para comprarse un puff Balenciaga.