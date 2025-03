Supermercado caraqueño habilita caja para pagar con órganos

Buscando agilizar la experiencia de compra, el supermercado caraqueño Fresh Organic’s Food’s Urbina’s Market’s Plus’s C.A’s habilitó una caja exclusiva para los pagos en órganos, atendida por una médico integral comunitario lista para operar en todo momento.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al supermercado para cubrir la noticia, sin embargo, no pudo entrar por tener “pinta de pelabola”, por lo que tuvo que tomar las declaraciones del señor Jesús “Chucho” Gutierrez, vigilante, community y plomero del establecimiento: “Me parece muy buena esa cajera, divina, así bien riquiquita… Aaaaaah, conchale, me estabas preguntando era por lo de los órganos, perdón. Bueno, también me parece excelente porque los precios está como las chiripas de acá, por el techo, ya he visto a tres clientes que pagaron con un riñón, otro dejó el prepucio y la que más me sorprendió fue una señora medio sifrina que me trató feo y tuvo que dejar la papada, lo bueno es que le sobraba. Te pone a pensar, al final en este país pelamos bolas todos, ¿no? Por eso hay que enfocarnos en las cosas realmente importantes como la familia, los amigos y la bolsa CLAP. Y también perder la pena, porque hoy estamos y mañana quién sabe”, filosofó el señor Chucho mientras aprovechaba su propia confusión para echarle los perros a la cajera cirujana.