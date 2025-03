INTT reduce accidentes regulando motopiruetas por número de cédula

El Instituto Nacional de Trucos Terrestres (INTT), ente encargado de la seguridad vial entregando licencias a todo el que pague, anunció esta mañana que regulará de manera estricta la práctica de motopiruetas por terminal de cédula para reducir los accidentes de tránsito.

La controversial medida no fue bien recibida por los jinetes del asfalto, quienes la catalogaron como “discriminación al cirquismo cilindrado”. Sin embargo, la decisión fue defendida por el cono de tránsito conocido que preside la entidad: “Nosotros no estamos en contra de la motopirueta, más bien nos parece una expresión artística completamente válida, pero tampoco se puede andar todo el día haciendo caballito en la autopista, ¿sí me entienden? Por eso a partir de hoy los motorizados cuya cédula de identidad termine en par podrán llevar a cabo su disciplina los lunes, miércoles y viernes, mientras quienes cuya cédula termina en impar podrán hacerlo los martes, jueves y sábado, condensando así el número de acrobacias durante la semana, pero manteniendo el domingo completamente libre para que se maten si quieren, eso sí, máximo 3 personas por moto porque tampoco queremos volvernos locos”, explicó el cono quien también estaría considerando la revolucionaria idea de exigir pruebas de manejo antes de entregar la licencia de conducir.