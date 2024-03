El Centro Nacional de Especias Electorales (CNE) finalmente comenzó la jornada de inscripción y actualización de datos de votantes en el exterior. Todos los venezolanos que deseen participar en las próximas elecciones deberán realizar el trámite en la oficina habilitada en el planeta Arrakis –única disponible para todos los venezolanos en la galaxia– donde además deberá llevar una carpeta manila tamaño oficio con todos los requisitos.

Elvis Amoroso Harkonnen, presidente del CNE y encargado de la producción de especia en Arrakis, ofreció más detalles: “Nosotros nunca dijimos que los venezolanos en el exterior no iban a poder votar, claro que pueden, por eso habilitamos esta hermosa oficina equipada con una pasante, una canaima y una botellita de ron para que vengan a este paraíso intergaláctico a inscribirse. No se pongan a decir ‘ay, es que es muy lejos’, ‘no tengo plata para pagar un pasaje a través de la galaxia’ o ‘es que me dan miedo los gusanos gigantes’, el que quiere votar, vota como sea. Ojo, no olviden los requisitos porque es muy importante, deben tener su pasaporte vigente, una permiso notariado y firmado en sangre por Paul Atreides, la ubicación exacta de Tareck El Aissami y $500 en efectivo de colaboración, todo dentro de una carpeta manila tamaño oficio de color RGB #f1d592, cualquier variación en el color será automáticamente rechazada”, explicó Amoroso, mientras flotaba hacia su bañera de chimó.