Llegan a Caracas venezolanos desde Miami en busca de un peor futuro

131 venezolanos deportados de Estados Unidos han llegado a Venezuela en busca de inseguridad, pocas oportunidades y una dieta basada solo en yuca. Sus experiencias son historias conmovedoras que relatan como tras cruzar selvas y desiertos se dieron cuenta de que no querían el sueño americano, sino pasarla mal y garantizar un peor futuro para ellos y sus allegados.

Las razones que los llevaron de vuelta a la Patria de Bolívar y Dorangel Vargas sobran, pero principalmente son el deseo de ganar $3 mensuales, las ganas de que los obliguen a marchar por un paquete de harina de maíz y la adrenalina de no saber si va a haber agua o luz. Por eso y mucho más estos ciudadanos voluntariamente obligados por las autoridades llenan sus maletas de chocolates y merch de Mickey, y se aventuran a vivir lo que cualquiera persona con sed de superación quiere: una clásica república bananera gobernada por señores gordos enflusados.

Uno de los migrantes, identificado como Luis Jaramillo de 22 años, salió de Estados Unidos con un solo objetivo en mente: «Una peor vida y la muerte de cualquier vestigio de esperanza, eso es lo que anhelo con mi regreso a Venezuela. Lo primero que haré será montar una empresa para sufrir de primera mano el maltrato a la empresa privada, siempre con miras a que me expropien o me extorsionen hasta quebrar. Luego, con el favor de Chavez, espero enfermarme y que me lleven a un CDI o al menos que me atienda con médico integral comunitario, a ver si convierto una gripecita en una metástasis cabilla. Y si todo sale bien ya para los 6 meses debería estar preso en la DGCIM o secuestrado por alguna guerrilla, simplemente el sueño latinoamericano», concluyó el joven antes de salir a protestar porque tenía ganas de que le cayeran a perdigonazos.