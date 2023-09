Diosdado recomienda 'Simón' para llorar de la risa

La única persona que disfruta abrir un pote de helado y descubrir que son caraotas, Diosdado Cabello, se hizo tendencia en redes sociales luego de recomendar durante su programa Con El Mazo Dando, la película Simón (2023) que relata la historia de un joven que sufrió persecución política y torturas durante el 2017 en Venezuela, la cual Cabello calificó como su comedia favorita y la única que le ha hecho llorar de la risa desde el film de Hachiko.

Tras terminar la sección favorita de su programa: “Quién quiere ser allanado”, Diosdado pasó al segmento donde suele recomendar películas, álbumes de deathcore y sillas eléctricas, e hizo énfasis en el largometraje: “El domingo compré un cine porque me provocó ver lo que había en cartelera, y puse una que se llama Simón. Compadre, que vaina tan buena, desde que empezó eso fue risa y risa, hasta la mandamos a retroceder en la parte de las torturas porque Maduro se ahogó con una cotufa trufada y nos desconcentramos. Si lo que quieren es pasar un buen rato, que los chiquitos de la casa gocen una bola y simplemente escapar del ajetreo del día a día tienen que ver la comedia Simón, yo personalmente les recomiendo que se compren un cine IMAX para que la vacilen como es, pero como soy una persona totalmente conectada con la realidad económica del país y sé que no todos pueden, no se preocupen que si se compran una cadena de cines normales también pueden disfrutar”, concluyó el número 2 del chavismo antes de que Maduro le informara que el verdadero número 2 del chavismo es su marioneta de George, el hermanito de Peppa Pig.