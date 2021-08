Pasajeros de Conviasa que no consigan asiento tendrán que viajar de pie

Ramón Celestino Velásquez, presidente de Conviasa y responsable #1 de la comida de hospital que se entrega en los vuelos nacionales, informó este jueves que a partir de la próxima semana los pasajeros que no consigan puesto en aviones de aerolínea, tendrán que viajar de pie.

“Hermanos y hermanas, me complace informarles que desde ahora todos nuestros aviones, sí, hasta esos que no les hacemos mantenimiento desde el 2010, han sido sometidos a un proceso minucioso de upgrade que les permitirá tener un tubo para que vayan de pie aquellos que se queden sin asiento”, afirmó Velásquez sobre esta nueva medida implementada en los aviones de la aerolínea estatal venezolana: “Esta idea nació porque a veces se sobrevenden los vuelos para ganar una platica extra y hay pasajeros que no logran abordar por culpa de que no hay asientos… o porque sobrevendemos los vuelos, ya no sabemos de quién es la culpa; lo importante es que encontramos la solución. Con ese tubo la gente no solo podrá sostenerse, sino que también en el futuro se podrán hacer shows de pole dance para que todos los pasajeros que quieran ver otra cosa que no sea VTV en las pantallas del avión, las 3 que todavía funcionan”, finalizó Velásquez, mientras mandaba a ponerle un parche de teipe plomo al ala rota de un avión que iba a dirigirse a Maracaibo.