LVBP crea servicio delivery para bañar de cervezas a los fanáticos

Una de las actividades que se ha visto perjudicada por la pandemia es el deporte profesional. Luego de que la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunciara anoche que este año no habrá temporada, los gerentes de los distintos equipos de la Liga rápidamente buscaron una alternativa para llevarle a toda la familia venezolana la agradable experiencia que se vive en los estadios. Por esta razón, a partir de octubre, los venezolanos podrán disfrutar de Delibeery, un nuevo y exclusivo servicio delivery que te dará un baño de cerveza tibia en la comodidad de tu propio hogar.

En una demostración de la versión beta del servicio realizada hoy, Alonso “Hablas mal de los Leones y te ‘escoñeto” Martínez recibió en la cara —a su entera satisfacción— una jarra de plástico llena a medias de Polarcita caliente. Martínez compartió su experiencia con nosotros: “Verga ‘mano esto me recordó igualito a los días del estadio, el grandioso estadio de los gloriosos Leones del Caracas. Anoche escuché la vaina, que este año no tendremos temporada, ni chalequeo con los panas magallaneros, y te juro que tengo el corazón roto en mil pedazos por falta de una temporada ahorita. Pero es que ir a ver el béisbol es una experiencia celestial, ¿tú ves? Es lo único que me alegraba las tardes, recordar todas las veces que salí doblado… o bueno, recordar las veces que me dijeron que salí así. Menos mal que las grandes mentes de la LVBP decidieron darnos un poco de la experiencia en casa. Además, es un honor ser parte de su experimento. Cuando llegó el chamo con la jarra me emocioné, no te voy a mentir en tu cara, ‘mano. Eso sí, me dijo que cerrara los ojos para que no me diera cuenta cuándo me iba a echar la birra caliente, para que fuese sorpresa. ¡Igualito que en el estadio! Olía medio a pipí y todo y ponía pura bulla ahí de fondo como para que fuese más real. 10/10. Lo único es que la jarra estaba llena de cerveza de verdad, ahí sí se sintió menos real la experiencia. La tienen que ligar con agua para que sea de verdad. Pero es una crítica constructiva, pues, de pana y todo. De resto, cinco estrellas”, concluyó Martínez, quien luego procedió a darle la ropa mojada a su mamá mientras le daba una nalgada.