Señora logra sonrojar aguacate tras manosearlo media hora en el supermercado

El día de hoy tomó por agradable sorpresa a un aguacate del supermercado Plaza’s en la ciudad de Caracas, quien al ser agarrado y manoseado de forma sensual por la señora Lisbeth (57), se sonrojó por primera vez en semanas.

“Nosotros los aguacates estamos acostumbrados a que nos toquen todo el tiempo. A veces incluso más de lo necesario. Y no te voy a mentir, desde que estamos en cuarentena a la gente le da hasta miedo manosearnos. Agarran el primero que ven y se van. Pero hoy esta señora Lisbeth me tocó de una forma como nadie lo había hecho. Primero me tocó la parte de arriba, clásica movida para saber si estoy maduro, pero luego pasó sus dedos por todo mi cuerpo de arriba hacia abajo; varias veces. Y no a una velocidad normal, sino muy lento. ¡San judas Tadeo! Yo me sonrojé, ni la esposa mía me había hecho eso en días. Lo peor de todo fue que luego que Lisbeth me dejó como novia de pueblo, me soltó y se llevó a otro. !Maldita señora! Yo no olvidaré lo que vivimos en esa sección de vegetales” comentó el aguacate quien planea escribir una novela basada en hechos reales llamadas “Las 50 manoseadas de Palta”.