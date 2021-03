¿Héroe sobre ruedas? Este delivery carga con todo el peso de una relación a distancia

Según el filósofo moderno Tito El Bambino, “el amor es una magia, una simple fantasía”. ¿Pero cómo demuestran afecto aquellos enamorados atrapados en una relación a distancia? Daniel “Cupido” Martínez, motorizado de UbiiGo, es uno de los valientes venezolanos que ayuda a mantener vivo el romance entre María Antonieta, quien reside en Caracas, y Humberto —emigrante con dos años en Madrid— a través de su servicio de delivery.

Nos sentamos de parrilleros en la moto de Cupido, quien nos fue contando más de su historia mientras iba en camino a hacer una entrega en El Paraíso: “El amor de jóvenes es muy lindo, es muy inocente, hasta que se mandan unos nudes y mensajes sadicones; de resto es bastante tierno. Fíjate, yo tengo un cliente fijo que se llama Humberto, él se bajó la aplicación desde Madrid, y ese chamo sin falta le manda un detallito a su novia en su casa todas las semanas; le manda sushi, Holy Chicken cuando es quincena y a veces unas florecitas cuando está pelando mucha bola. Es simpático el muchacho, y la verdad es que lo comprometido de la relación me enamoró a mi también, así que pedí que me pusieran de motorizado fijo de los pedidos de Humberto. Desde ese entonces he sentido que cada vez que le entrego algo a la chama estoy ayudando a que su relación sea más larga y feliz. Pero es una gran responsabilidad también, chamo. Hay que llegarle puntual y saber darle la sorpresa a la jevita, asegurarse que todo el pedido llegue intacto. Eso no lo hago con todos los clientes. Con cualquier otro si se cayó la hamburguesa en el camino eso no es peo mio, pero con ellos dos no”, dijo Martínez, quien afirmó estar tan conmovido con el amor de sus clientes que no le importa la posibilidad de perder su empleo después de su última declaración.