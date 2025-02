Pareja que habría terminado en Venezuela se casa en el exterior para seguir dividiendo gastos

José Andrés Chirinos y Stephany García, son una pareja normal, tienen momentos buenos, momentos malos y de vez en cuando se montan cachos, como cualquier pareja normal, sin embargo, este miércoles sorprendieron a amigos y familiares al contraer matrimonio en Madrid. Aunque, en circunstancias normales, su relación no habría superado los seis meses, la migración y el alto costo de vida en España los hicieron sellar su amor y sus gastos compartidos ante el altar.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en un kennel hasta la ciudad de Madrid, para recoger las declaraciones de Miguel Fuenmayor, amigo y padrino de la boda: “Qué loco que estos panas se casaron, la verdad es que ellos no pegan para nada, pero bueno, si así lo decidieron, que Dios bendiga esa unión. La verdad, la vida da muchas vueltas y la situación en Madrid está más apretada que pantalón de toyotero, las bodas por amor ya no están de moda, ya no es ‘hasta que la muerte los separe’, ahora es: ‘hasta que el precio del piso en Lavapies los separe’. Esa unión ante Dios, la iglesia y el registro civil es un hermoso recordatorio de que mi amigo siempre va a tener a su lado a alguien con quien ir mitad y mitad en el alquiler, los servicios y las cajas de Flips, que están bien caras en esta ciudad”, explicó Fuenmayor, mientras García se llevaba a nuestro pasante subpagado por la fuerza a los baños para, por lo menos, sentir algo.