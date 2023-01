La prestigiosa tienda de Instagram FreshFruit_SwimwearUSAofficial respondió esta tarde los comentarios de posibles clientes, usualmente interesados en sus trajes de baño “de diseñador” de Shein, con un simple “precio al DM”, para luego responder al DM con un “precio al WhatsApp”. Según Alejandra Pinto, dueña, CEO y única empleada de la compañía virtual, esta es una estrategia de marketing para “filtrar a la competencia, los sapos y los pelabolas”.

“Ay no, es que qué ladilla esa respondedera de mensajes todo el día, el que va a comprar compra y ya, sin tanta averiguadera de precio, Dios”, asegura Alejandra, quien odia la parte más importante de su negocio, atender clientes. “Mira, ¿qué les importa el precio? Si les gustó pagan y ya, ¿o es que van a dejar de comprar después de ver el precio? De verdad es que me irritan todo el día preguntando y que precio, y que buenos días, el otro día me lanzaron la de ‘¿cuánto tiempo tarda el envío?’, pues lo que me dé la gana, que entiendan de una maldita vez. Incluso, a veces antes de responderles que les mando precio al WhatsApp, los stalkeo para ver si se ven como pelabolas, porque yo de una sé cuando no van a tener los $400 para el traje de baño. La gente tiene que entender que la ropa de diseñador es exclusiva, y la exclusividad se paga caro”, concluyó López, mientras metía trajes de baño de $6 en su carrito de Shein para luego revender.