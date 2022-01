Chamo que ya ensayó 53 veces su renuncia se queda 5 años más en la empresa

Marcos Villamizar, un joven que gracias a su vida profesional puede considerarse como el ser viviente más infeliz del mundo después de Nate Jacobs en “Euphoria”, aseguró este miércoles que a pesar de haber ensayado 53 veces su renuncia, decidió quedarse 5 años más en la empresa en la que trabaja porque tiene la esperanza de que “la relación con su jefe mejorará”.

Enviamos a nuestro pasante subpagado —la persona más acorde que conseguimos para hacer esta entrevista, ya que se encuentra en la misma situación— a conversar con Villamizar, para conocer más sobre esta decisión que prolongará su desdicha laboral: “Chamo, yo no aguanto más a mi jefe, no puedo siquiera entender cómo puede existir una persona tan cabezaeguevo en el mundo. Además no me gusta ni un poquito lo que hago, me hace sentir una desgracia viviente; pero ayer leí que el desempleo seguirá creciendo hasta el 2023 y no me puedo dar el lujo de quedarme ahorita sin trabajo, ¿después como me pago mis lujos?” Luego de aclararnos que se refería a una mostaza y pan de perro, Villamizar prosiguió: “Yo sé que no soy feliz aquí, pero tengo que aguantar. Le di un chance chiquito, 5 años a ver si la cosa mejora; si esta situación no mejora ahí si agarro mis tres corotos, mi mousepad del Real Madrid y me voy”, finalizó Villamizar mientras nuestro pasante subpagado tomaba apuntes con una sospechosa atención.

