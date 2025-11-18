Joven sobrevive hasta la siguiente quincena gracias a paquete de harina de maíz Mary de 2 kilos

Ser un joven independiente está lleno de difíciles retos como existir, subsistir y sobrevivir a punta de charcutería todos los meses. Sin embargo, para el joven Andrés Urdaneta esto no es ningún problema, pues logró solucionar las tres –al menos hasta la siguiente quincena– gracias a un paquete de harina de maíz Mary de 2 kilos que le regaló su abuela.

“Al final todo hombre recién independizado resuelve con un colchón inflable, una Play 5 y dos kilitos de harina de maíz Mary”, explicó Urdaneta, desde su apartamento completamente vacío donde es más feliz que nunca. “Con este paquete me puedo hacer mis arepitas con queso de desayuno, arepitas a la boloñesa para el almuerzo y solomillo de arepa para la cena, las posibilidades son infinitas con harina de maíz Mary. Y no sólo eso, el paquete es tan grande que lo puedo usar de almohada, como cobija e incluso colchón para invitados, y también como silla gamer para jugar Battlefield 6. Además, si voy a salir, echo un poquito de harina en las medias como talco, un toquecito en el pelo para fijar el peinado y un poquito en las axilas porque nada enamora más a una mujer que el olor a harina de maíz precocida. Simplemente te resuelve la vida, este paquete de harina de maíz Mary de la mejor calidad/precio es lo mejor que me ha pasado en mis dos días de independizado”, explicó el joven Urdaneta, quien simplemente se mudó al anexo en casa de una tía.