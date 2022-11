Twitter se convierte en la primera red social atendida por su propio dueño

El millonario dueño de empresas como Tesla, SpaceX y Mango Bajito, Elon Musk, compró recientemente la red social Twitter tras una crisis post-divorcio. Ahora, luego de un despido masivo de toda la plantilla, el CEO acaba de sorprender al mundo entero tras convertir su nueva adquisición en la primera red social atendida única y exclusivamente por su dueño.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a las oficinas centrales de Twitter en San Francisco, para recoger las declaraciones de Musk, vocero, CEO, programador, pasante y conserje de la red social del pajarito: “El que tiene plata maneja su propia red social como le da la gana. Yo boté a todo el que no servía y le dije al resto que el que no estuviera dispuesto a ponerle la camiseta y los grilletes por esta compañía que se fuera para su casa. ¿Me sorprende que todos hayan preferido irse a su casa y buscar un trabajo normal porque ya no vivimos en el siglo XV? No, pero sí me decepcionó, para ser sincero. Pero no importa, yo voy a sacar este negocito adelante si Dios y la Virgen de la Chinita me lo permiten. Yo no necesito ningún programador ni ningún nada, pa’ eso yo tengo rial”, concluyó Musk mientras intentaba apagar un servidor en llamas tirándole dinero encima.