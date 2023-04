Maduro importa balones gástricos para acabar con el hambre en el país

Este pasado lunes el primer mandatario nacional y precursor de la dieta de chocolate líquido, Nicolas Maduro, estrenó su nuevo programa, “ConMaduro+” en el que aprovechó la oportunidad para abordar el tema de seguridad alimentaria del país. Aseguró que para solucionar este problema causado por los bajos sueldos y precios que sólo pueden costear individuos implicados en la trama de corrupción de PDVSA, importaría 15 millones de balones gástricos para acabar con el hambre en todo el territorio nacional y lo que sea que es Guárico.

Presentado entre lágrimas por la inteligencia artificial Sira, Maduro se limpió el chocolate del bigote y se dirigió a los 2 televidentes y medio a nivel nacional: “Ciudadanas, ciudadanos y guariqueños, bienvenidos a mi nuevo potcas, ¿verdac? Me gustaría aprovechar esta oportunidac para abordar el tema del hambre en el país, ¿ah? Quiero decirle a todo el pueblo venezolano que los entiendo porque a mí también me da mucha hambre, por eso a veces me desayuno hasta 5 arepas de esas reina pepiada y quedo con hambre, ¿verdac? Pero no se preocupen, ¡no vamos a permitir que el imperialismo y las grasas saturadas golpistas debiliten al pueblo bolivariano, revolucionario e hipertenso de Venezuela! Por eso anuncio aquí mismo, ¿verdac? que ya aprobamos 3.500 millones de dólares para la importación de 15 millones de balones gástricos para acabar con el hambre en este país, ¿ah? Incluso vamos a traer en talla S para que los chiquitines de la casa combatan la obesidac (sic) causada por esos bodegones corructos (sic) de enchufados apátridas”, concluyó Maduro, mientras Sira rezaba por un apagón nacional que acabara con su sufrimiento artificial.