Cajero solo acepta dólares si se los entrega el mismísimo George Washington

Nuevamente la ley de la calle se impone sobre el sentido común, y esta vez el victimario es Jesús Rincón, quien ocupando el puesto de cajero en el supermercado y peluquería Tienda Market Full Ahorro ha decidido dejar de aceptar dólares en efectivo si no son entregados por George Washington.

Loco de poder y con delirios de perfección, Rincón anunciaba por el altavoz de la tienda: “Atención queridos clientes, a partir de hoy no se aceptarán bolívares ni dólares en efectivo que estén rayados, rallados, rotos, sucios, escupidos, de una serie que no sea de este año, con mala vibra o que no sean entregado por George Washington o alguna de las personas que salen en el billete. Es que ya basta, siempre traen unos billetes que parece que llevan años en la tanga de una stripper, es momento de poner orden y exigir unos que estén bellos, aquí tengo un termómetro porque si no están calientitos recién impresos entonces tampoco los quiero, y mosca con los billetes que no huelan como a mi me gusta, es que después no me los aceptan en la oficina central”, concluyó Rincón antes de recibir un billete de $5 de Abraham Lincoln que resucitó por unas papitas y un refresco.