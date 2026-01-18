Domingüire No. 354: Timothée Chalamet

Esta semana nuestro pasante subpagado quiso hacer la Domingüire sobre el hombre más sexy del planeta, pero como Willem Dafoe no nos mandó la foto a tiempo pusimos a Timothée Chalamet. Lee bien su nombre en la portada porque no lo mencionaremos más en toda la revista, porque es una ladilla escribir su nombre.

Como nuestro pasante anda en una etapa rebelde, en esta edición también escribió una recomendación del mejor porno para ver con tus papás, el contacto de un pana que vende zapatos triple A de la peor calidad pero el mejor precio, varias formas de admitir que llevaste cacho sin perder toda la dignidad —o al menos solo un poco— y muchos más artículos que harán de esas horas que pasas encerrado en el baño en horario laboral… una verdadera delicia.

¡Busca ya tu Domingüire en tu sección de objetos perdidos más cercana a tu casa!